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وليد سليمان يستعرض مهاراته خلال الحجر المنزلي (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:12 م
وليد سليمان
وليد سليمان
محمد الصو

 

حرص وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعراض مهاراته خلال الحجر المنزلي بفترة توقف النشاط الرياضي.

 

وشارك سليمان، جمهوره بمقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر خلاله وهو يداعب الكرة ويستعرض مهاراته أمام الكاميرا.

 

ويخوض لاعبو الفريق الأول، تدريبات داخل منازلهم في الوقت الحالي، بعدما توقف النشاط الرياضي منذ ما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ومن المنتظر أن تعود الحياة الرياضية بشكل تدريجي، منتصف الشهر الجاري حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي أعلنها عقب نهاية عيد الفطر المبارك.

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