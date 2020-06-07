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لتقوية المناعة.. ما هو بديل الزنك؟

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
سالم أحمد سالم
يحرص الكثير من المواطنين، منذ بداية انتشار جائحة فيروس كوونا المستجد (كوفيد-19)، على استخدام أدوية لتقوية جهاز المناعة، أشهرها “الزنك”، لما له من دور هام وفعال في عمل أكثر من 200 إنزيم، وهو ضروري لإنتاج البروتينات والأحماض النووية (المادة الوراثية للخلايا).

كما يُشارك في عمل هورمون الإنسولين في استهلاك الكربوهيدرات، والزنك مهم لضبط النمو بوتيرة سليمة، وكذلك لتطور الأعضاء التناسلية، لعمل غدة البروستاتة (prostate gland) ولشفاء الجروح والحروق، بفضل تأثيره الموضعي المهدئ.

وهناك طرق أخرى لتقوية جهاز المناعة، يجب على المواطنين استخدامها بديلًا عن الزنك، حيث يواجه عقار الزنك نقص كبير، وأيضًا أدوية فيتامين سي والبنادول الأزرق بسبب بروتوكولات علاج كورونا المتداولة.

وتُعد اللحوم مصدرًا مهم للزنك، ومن أهمها اللحوم الحمراء، حيث إن كل 100 جرام من اللحم المفروم يحتوي على 4.8 ملغرام من الزنك، وهو ما يعادل 43% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا المعدن، وأيضًا 100 مليجرام من جنين القمح المحمص تحتوى على 17 ملجم زنك.

وأيضًا كل 100 مليجرام من كبد العجل تمنحك 12 ملجم من الزنك، ويمكنك تناول الكبد مقلية أو على البخار مع الأعشاب والبصل، كما يحتوي كوب شرائح المشمش الطازج على 31 ملليغرام من الزنك، والمجفف على 0.50 منه.

إلى جانب كوب من مكعبات الأفوكادو يحتوي على 95 ملليجرام من الزنك، ويحتوى الموز على 0.21 ملليجرام من الزنك.

أما البقوليات بمختلف أنواعها تعتبر غنية بالزنك، إذ أن 100 جرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12% من الحصة اليومية الموصى بها من الزنك.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي، وقالت إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام،  على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200  بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام.
 
وتابعت وزارة الصحة،  ويحصل المريض علي باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة،  وبالنسبة للأطفال يحصلون علي علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب.
 
وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن  يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة.

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هيدروكسي كلوروكين كلوروكين قياس درجة الحرارة بديل الزنك الزنك

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