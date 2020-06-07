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كريم قاسم يحتل قائمة التريندات عبر" تويتر"

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:28 م
كريم قاسم
كريم قاسم
روان هيثم
تصدر الفنان كريم قاسم قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد نشره لفيديو يتحدث فيه عن تجربته مع فيروس كورونا المستجد.

وحرص كريم قاسم أن يطمأن جمهوره عنه قائلاً: "أنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا او الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ اذا ظهرت عليك الاعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

وتابع: "أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزغ ويجب اخذ الاحتياطات وأن اغلب الشباب يستطيعوا العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى".

واختتم حديثه: "أن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمئنه من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج ، وأن ربنا يرحم كل من توفي من فيروس كورونا ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية".

يذكر أن كريم قاسم قد خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل “لما كنا صغيرين” وقام بتجسيد شخصية “وائل”.
وشارك في بطولة مسلسل “لما كنا صغيرين” كل من محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، رمضان صلاح.

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