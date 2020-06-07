الصعود يخيم على البورصات الخليجية في أول تعاملات الأسبوع بفضل اتفاق النفط

خيم الصعود على معظم البورصات بمنطقة الخليج لترتفع اليوم الأحد، بعد يوم من اتفاق مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط حتى نهاية يوليو تموز .





يمدد اتفاق يوم السبت بين أوبك ومنتجين آخرين في مقدمتهم روسيا أجل اتفاق ساهم في مضاعفة أسعار الخام في الشهرين الأخيرين بسحب ما يقرب من عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.





وقفز المؤشر الرئيسي في دبي 4.6 بالمئة، في أكبر صعود ليوم واحد منذ السابع من أبريل نيسان، مدفوعا بالأساس بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 9.5 بالمئة وزيادة سهم إعمار العقارية 6.1 بالمئة.





وفي السعودية، صعد المؤشر 0.8 بالمئة مع تقدم سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 بالمئة.





وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.6 بالمئة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية والإمارات والكويت ستمدد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 1.18 مليون برميل يوميا التي لا يتضمنها اتفاق أوبك+.





وجنى مؤشر أبوظبي 2.4 بالمئة مدفوعا بقفزة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 4.2 بالمئة.