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محافظ الأقصر يسلم 4 شيكات لعرائس يتيمات.. ووحدة السكان تشارك في أول اجتماع لها

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
سلم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، 4 شيكات مقدمة من جمعية الأورمان، للعرائس اليتيمات المقبلات على الزواج، بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن عبر المساعدة في اتمام زفافهن.

وأشاد محافظ الأقصر، بدور الجمعيات الأهلية في المساهمة في تقديم المساعدات الخيرية التي من شأنها إدخال الفرحة على الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن حياة سعيدة مع أزواجهم.

وأوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر العميد إبراهيم كمال عبدالله، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات أحد مشروعات الأورمان الخيرية التي تنفذها داخل المحافظة منذ سنوات، مشيرا إلى أن قيمة الشيك تبلغ 10 آلاف جنيها، وذلك في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وادخال السعادة على قلوبهم.


ومن جهة أخرى شاركت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ضمن وحدات السكان بعدد ١٠ محافظات، في الاجتماع التعريفي الأول لوحدات السكان بالمحافظات، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم "ZOOM"، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبحضور السفير د. محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وناقش الاجتماع تعريف وحدات السكان بالمحافظات رؤية المشروع التي تركز على إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محليا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وتحديث المنظومة المعلوماتية الإلكترونية بصورة منتظمة لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 ـ 2020.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020، بإنشاء وحدة للسكان معنية بملف السكان بديوان عام المحافظة برئاسة سامية قزمان بولس.

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