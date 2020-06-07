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نيويورك تعلن رفع حظر التجول قبل موعده الرسمي

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:00 م
رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو
رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو
وكالات
أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، اليوم الأحد، حظر التجول المفروض منذ نحو أسبوع على خلفية احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف في المدينة ومناطق أمريكية عدة. 

وجاء في تغريدة أطلقها "البارحة والليلة الماضية شهدنا المدينة بأفضل حالاتها" معلنا أن حظر التجول قد رفع "بمفعول فوري".

ويأتي رفع حظر التجول، قبل يوم من "إعادة فتح" المدينة الإثنين بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وتبدأ ولاية نيويورك هذا الأسبوع المرحلة الأولى من خطة إنعاش الأنشطة الاقتصادية التي توقفت بسبب كوفيد-19 الذي تسبب بأكثر من 21 ألف وفاة بين مؤكدة ومرجّحة في أكبر المدن الأمريكية من حيث عدد السكان.


وسيُسمح في المرحلة الأولى لأنشطة البناء والصناعة بالعودة إلى العمل، فيما سيُسمح لمحال البيع بالتجزئة بالعمل جزئيا ووفق شروط محددة.

وكان رئيس بلدية نيويورك قد مدد في الثاني من يونيو/ حزيران ساعات حظر التجول ليبدأ من الثامنة مساء بدلا من الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، بعدما تعرّض عدد من المتاجر الفخمة في مانهاتن للنهب في أعقاب احتجاجات حاشدة للتنديد بوحشية الشرطة.

وشهد الأسبوع الثاني من الاحتجاجات التي انطلقت على خلفية قضية جورج فلويد، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، بقيت سلمية بغالبيتها.

وعلى الرغم من خرق عدد من المحتجين السبت حظر التجول لم تتحرك الشرطة لتوقيفهم، على عكس ما كان يحصل في الليالي السابقة التي شهدت توقيفات قمعية لمتظاهرين خرقوا الحظر الليلي.

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