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راندا البحيري: كان نفسي أطلع مدرسة إنجليزي (صورة)

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:07 م
راندا البحيري
راندا البحيري
روان هيثم
نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت راندا البحيري في هذه الصورة في طفولتها، وكتبت قائلة: "كان نفسي ساعتها أطلع مدرسة لغة إنجليزية، انت كان نفسك تشتغل ايه".

وتوالت عليها العديد من التعليقات معبرين عن أمانيهم وأحلامهم منذ الطفولة.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.
راندا البحيري: كان نفسي أطلع مدرسة إنجليزي (صورة)

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