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فايلر يجدد مطالبه بالتعاقد مع صفقة الموسم

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:59 م
فايلر
فايلر
عمر محمد

 

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بضم الأورجويانى سيرينو نجم فريق صن داونز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وجدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، مطالبه لإدارة التعاقدات بالفريق بحسم صفقة الأورجويانى سيرينو رغم تجديد تعاقده مؤخرا مع نادى صن داونز الجنوب إفريقى حتى 2023.

 

وطلب فايلر حسم صفقة اللاعب باعتباره سلاح هجومى مميزآ فى ظل إجادته اللعب فى 3 مراكز.

 

ومنح فايلر الأولوية للاعب عند التعاقد مع مهاجم صريح، خاصة أن موقف رمضان صبحى لا يزال غامض بجانب القدرات التهديفية العالية للاعب والتى قد تجعله حلا مميزا.

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