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متحدثة تحفيزية تشيد برد فعل الفنان محمد رمضان.. وتطالب المتنمرين بتعديل سلوكياتهم

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أدانت الدكتورة رياحين الشيخ عيسى، المتحدثة التحفيزية وخبيرة التنمية البشرية، حملة التنمر والسخرية من شقيقة الفنان محمد رمضان ونجله.

 

وتساءلت كيف نحكم على الآخرين وفق لونهم ولهجتهم، موضحة أن هناك أحكام نقع فيها بدون وعي، تتسبب في جعل الآخرين يعيشون صراع وألم وجرح في المشاعر.

 

وعبرت رياحين عن احترامها وتقديرها لموقف الفنان محمد رمضان الذي افتخر ببشرته ولون والده وأولاده وأسرته، ورفضه للعنصرية بشتى أنواعها، معتبرة أنه إنسان متصالح مع نفسه.

 

وطالبت رياحين كل من وقع في خطأ التنمر، بتصحيح موقفه وتعديل سلوكه، وأن يعلن صراحة أنه ضد التنمر بكل ألوانه وأطيافه.

 

وشددت على توجيه ودعم الشباب والأطفال بحيث يصبحوا عناصر فاعلة وذات قيمة بالمجتمع، وتوفير برامج توعية وتوجيه لمواجهة ظاهرة التنمر بشتى صورها.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة رياحين حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير في ريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودكتوراه في التخطيط الاستراتيجي، وأرادت أن تربط بين دراستها في ريادة الأعمال والتنمية الذاتية لتخلق مجال عملها الخاص الذي يهدف لصنع انسان رائد في النجاح على صعد عدة.

 

وتعتبر رياحين عيسى حملة "انتم أبنائنا" من أهم الإنجازات في حياتها، بالإضافة إلى عملها الدائم في مساعدة النساء لتطوير ذواتهن وحل مشاكلهن ليصلن للنجاح.

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