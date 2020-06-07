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بعد قرار استئناف المسابقة.. الكشف عن جدول مباريات الدوري القطري

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة الدوري، والذي من المقرر أن يستأنف في يوليو المقبل.

 

وقرر الاتحاد إقامة مباريات المراحل الخمس المتبقية على ثلاثة ملاعب مكيفة، بينها اثنان مخصصان لمونديال 2022 وهما الجنوب بمدينة الوكرة الذي افتتح رسمياً في أيار/مايو 2019، والمدينة التعليمية الذي أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث ومؤسسة قطر عن إتمام جاهزيته على أن تبث في 15 الحالي تغطية رقمية خاصة به، بالإضافة إلى ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

 

وتقرر ضمن الاجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الذي أعلنه الاتحاد القطري، إقامة المباريات من كل مرحلة على يومين، على أن يستضيف كل ملعب من الملاعب الثلاثة مباراة واحدة فقط.

 

ويعاود الدوري نشاطه بمباريات المرحلة الثامنة عشرة حيث يلتقي فيها قطر مع الريان والغرافة مع العربي والسد مع الخور في 24 هذا الشهر، والدحيل مع أم صلال والشحانية مع الأهلي والوكرة مع السيلية في اليوم التالي، على أن يختتم الموسم بالمرحلة الثانية والعشرين في 21 و22 آب/أغسطس.

 

ويشهد اليومان المقبلان عملية فحص اللاعبين والأجهزة الادارية والفنية للاندية للتأكد من عدم وجود حالات اصابة بفيروس "كوفيد-19" ضمن اجراءات الاستعداد لاستئناف الموسم.

 

وستنتظم الفرق في مقر اقامتها بالفنادق اعتباراً من 10 حزيران/يونيو، على أن يخوض اللاعبون التدريبات الفردية في الملاعب وفق اجراءات احترازية، وصولاً إلى التمارين الجماعية التي تبدأ في 25 منه بعد إجراء الفحص الثاني.

 

 

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