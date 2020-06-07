أستاذ أغذية يكشف حقيقة انتقال كورونا عن طريق الأطعمة

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، إن الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والجبن من الأغذية عالية الخطورة، بينما الخضروات والفاكهة تتركز خطورتها في المبيدات المستخدمة للحفاظ عليها من قبل المزارعين، بينما الدقيق والملح والسكر من الأغذية قليلة الخطورة.





وأضاف "الحوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، على ضرورة الاهتمام بنظافة اللحوم، مستنكرًا عرض اللحوم في جو مفتوح ومكشوف وتكون اكثر عرضه للتلوث، بما يؤثر على مذاقها ورائحتها ويقلل من قيمتها الغذائية.





وتابع أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن الألبان التي يتم بيعها طازجة تمثل خطورة والأفضل شراء ألبان معبئة، مشددًا على ضرورة شراء كافة السلع من مصادر موثوقة، منوهًا بأنه عند شراء الأغذية عالية الخطورة من السوبر ماركت يتم شراءها قبل العودة للمنزل مباشرة لمنع بقائها بالسيارة لفترة طويلة مما يعرضها للتلف، مع سرعة غسل الدواجن واللحوم وتجميدها فورًا بمجرد الوصول للمنزل، مع تطهير الثلاجة بشكل مستمر وغسل الخضار والفاكهة جيدًا تحت تيار من المياه الجاري قبل وضعها بالثلاجة خاصة في ظل كورونا.





ونوه، أنه حتى الآن لا يوجد ما يؤكد أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأطعمة، معقبًا: "فيروس كورونا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي، ولكن يمكن أن يكون الفيروس متواجد على الأغذية وحال لمسها بالأيدي ولمس الأنف او العين أو الفم يتم نقل العدوى به؛ ولذا يجب غسل الأيدي جيدًا بالمياه والصابون قبل وبعد غسل الخضراوات والفاكهة".





تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



