جهاز حماية المستهلك يضبط 15 ألف كمامة سيئة الصنع

قام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة السويس بشن الحملات الرقابية الموسعة في ظل أزمة كورونا بعد ورود معلومات وجمع التحريات اللازمة عن وجود كيانات ومنشآت تجارية ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة لمواطنين و تمكن رجال الضبطيه القضائية بجهاز حماية المستهلك بمحافظه السويس من ضبط احد المخازن بحي الأربعين وهو خاص بأحد شركات المهمات الصناعيه وداخله عثر على "15000 "عدد خمسه عشر ألف كمامه مجهوله المصدر وسيئه التصنيع معده للبيع على المواطنين.





وقد تم تحرير المحضر وعرض المتهم في ساعته وتاريخه على النيابه المختصه.









وأكد الجهاز على أن الحملات مستمرة علي مدار الساعة لضبط كل من تسول له نفسه المساس بصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .





ويهيب السيد رئيس الجهاز "لواء دكتور راضي عبدالمعطي" بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما يناشد سيادته السادة مقدمي السلع والخدمات وخاصة في مجال المستلزمات الطبية بضرورة تغليب مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار خاصة في ظل الظروف الراهنة.







