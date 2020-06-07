'بعد فيديو كورونا مش عيب'.. كريم قاسم يحتل التريند الأول عبر جوجل

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احتل الفنان كريم قاسم التريند الأول في قائمة التريندات عبر موقع مؤشرات البحث الشهير "جوجل".



وذلك بعد إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنتاب الجمهور حالة من الخوف والحزن فور سماعهم بمرضه، وتوالت التعليقات متمنيين له الشفاء العاجل.



ونشر كريم قاسم اليوم فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطمأن جمهوره عنه قائلاً: "أنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا او الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ اذا ظهرت عليك الاعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".



وتابع: "أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزغ ويجب اخذ الاحتياطات وأن اغلب الشباب يستطيعوا العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى".



واختتم حديثه: "أن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمئنه من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج ، وأن ربنا يرحم كل من توفي من فيروس كورونا ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية".



يذكر أن كريم قاسم قد خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل “لما كنا صغيرين” وقام بتجسيد شخصية “وائل”.

وشارك في بطولة مسلسل “لما كنا صغيرين” كل من محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، رمضان صلاح.