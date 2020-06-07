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مي كساب الأولي في استفتاء "الفجر الفني" اليوم يليها أحمد حلمي

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:01 م
مي كساب
مي كساب
نادين نجدى
تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الأحد الموافق 7 يونيو.

وحصد الإعلان على 18637صوت، 26,33%، يليه إعلان أحمد حلمى.

والجدير بالذكر أن حقق إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


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