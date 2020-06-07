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عمرو أديب يتفوق على لميس الحديدي في استفتاء الفجر اليوم
الأحد 07/يونيو/2020 - 04:57 م
ولاء عبد الناصر
تصدر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل برنامج، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو.
وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12169صوت مايعادل41,4%، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34,44%.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12169صوت مايعادل41,4%، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34,44%.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا