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8 خدمات جديدة تقدمها "بلدية أبوظبي" عبر منصتها الرقمية

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:39 م
قامت بلدية مدينة أبوظبي، اليوم الأحد الموافق 6 يونيو 2020، بتقديم 8 خدمات وتحسينات جديدة على منصتها الرقمية " سمارت هب"، للحفاظ على سلامه الجميع من عمال وموظفين، في ظل الظروف الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

الخدمات الجديدة التي تقديمها بلدية مدينة أبوظبي عبر منصتها الرقمية

وفقًا لما جاء ببيان بلدية مدينة أبوظبي، فالخدمات الجديدة التي تقديمها عبر منصتها الإلكترونية " سمارت هب" هي: طلب اصدار شهادة براءة ذمة للحوادث المرورية، طلب إصدار سند ملكية لغير المقيمين في الدولة، طلب تجديد تصريح مظلات خارج حدود القسيمة السكنية، طلب إصدار شهادة عدم ممانعة من قيد دعوى فرز وتجنيب للقسمة العينية وتفعيل الحساب من خلال الرقم الموحد، خدمة طلب إزالة الشرط الثالث شهادة عدم ممانعة، وإضافة مخول بالتوقيع عن الشركة، وتفعيل طلب فك حجز المركبات.

وتهدف الخدمات المُضافة الجديدة لتعزيز آليات العمل عن بُعد لموظفي البلدية وتسخير الذكاء الاصطناعي من خلال منصة سمارت هب لخدمة دورة العمل، ضمان استمرارية استدامة الأعمال وإنجاز كافة المعاملات في أوقات قياسية، وتشجيع موظفي البلدية على أداء مهامهم من أي مكان خارج مبنى البلدية، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم واستثمار أوقاتهم.

وفي شهر مايو من العام الجاري، كشفت بلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" عن إنجازهما كافة أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للقطاع 17 في الجنوب الغربي لمدينة خليفة – أبوظبي وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان بتكلفة بلغت 38.5 مليون درهم.

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