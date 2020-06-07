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''حتى لا يطير الدخان" يخوض سباق دراما رمضان 2021

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:41 م
حتى لا يطير الدخان
حتى لا يطير الدخان
روان هيثم
تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "حتى لا يطير الدخان" وضع خطة التصوير له، وذلك بعد انتهاء المؤلف مدحت العدل من كتابة 14 حلقة فيه.

والأن يستكمل مدحت العدل كتابة باقي حلقات مسلسل "حتى لا يطير الدخان" وعلى أن تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في بطولته مع النجم مصطفى شعبان.

وسوف يتم عرض هذا المسلسل خلال سباق دراما رمضان 2021 بعد خروجه من موسم رمضان 2020 لعدم إستكمال تصوير باقي مشاهده والانتهاء من كتابته نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا التي يعاني منها الشعب.

وتدور أحداث مسلسل "حتى لا يطير الدخان" حول طالب من الريف يتفاجئ من ابتعاد الجميع وتخليهم عنه ثم يقرر الإنتقام منهم.

ويشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان، ريهام عبد الغفور، حسين فهمي، سمر مرسي، وآخرون، تأليف مدحت العدل، إحسان عبد القدوس، إخراج محمد جمال العدل.

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