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كندة علوش تدعي لبلدها سورية

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:40 م
كندة علوش
كندة علوش
أماني سلام
دعت الفنانة كندة علوش، لبلدها سورية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

ونشرت كندة علوش، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " قائلة" يا رب تحمي بلدي سوريا وشعبا.. يا رب ارحمهم من الحرب والمرض والفقر والجوع.. يا رب نزل رحمتك.. أرجوكم قولوا آمين".

يشار إلي أن الفنانة كندة علوش، ابتعدت فترة عن الساحة الفنية بسبب انشغالها بتربية نجلتها حياة، والمقرر أن تعود من خلال مسلسل" إلا أنا" الذي انتهى عرضه بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر في العالم.

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