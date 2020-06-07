بعد مشاركتها في فيلم الغسالة.. هنا الزاهد توجه رسالة لمحمود حميدة

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أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بمشاركتها النجم محمود حميدة، في فيلم "الغسالة" والذي انتهت من تصويره أمس والمقرر يعرض بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.





ونشرت الزاهد، صورة مع الفنان محمود حميدة، "عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "وعلقت على الصورة قائلة" كان ليا الشرف إني أقف قدام حضرتك في فيلم" الغسالة".







يُشار أن فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم،أحمد فتحي،محمود حميدة، طاهر أبو ليلة،محمد سلام،وعدد آخر من الفنانين الشباب،وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، إنتاج سينرجى، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وتدور أحداثه في إطار رومانسي.



ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذى عرض في موسم عيد الحب في العام الماضي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات"،وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجي.