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"الاتصالات" تزف بشري سارة للراغبين فى تغيير شبكة المحمول بنفس الرقم

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:07 م
المؤتمر الصحفي الإلكتروني
المؤتمر الصحفي الإلكتروني
الفجر الاقتصادي
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم. 

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن النظام الجديد لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول أكثر مرونة ويسرا من الإجراءات القديمة ، حيث أن كل 5 محاولات طلبات تنقل بين المستخدمين كان ينجح واحد فقط.

ولفت الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة خفضت مدة إنهاء التنقل بين الشبكات من 15 يوم الى يوم واحد فضلا عن إلغاء شرط موافقة الشركة ، حيث يصبح المستخدم هو العنصر الأهم فى تقييم أداء الخدمات المقدمة للشركات ومدى الرضا عنها وعن خدماتها ، وحرية الانتقال من شركة لأخرى دون قيود.

ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة أتاحت آلية للسماح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالرقابة على الالتزام بتنفيذ الطلب خلال ال`24 ساعة فقط ، مؤكدا أن الجهاز لديه لائحة جزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة.

وأكد الوزير على أن خدمة التنقل بين شبكات المحمول مجانا بدون أي رسوم ، فقط يستلزم من المستخدم تسديد آخر فاتورة أو مستحقات على الخط ، ومن ثم التقدم بطلب جديد للتنقل للشركة الجديدة ، وهذا ينطبق على نظامي الفاتورة والكارت ، موضحا أن الشركة التي سينضم إليها ستتولى بعد ذلك القيام بالتسويات المالية الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات تنصب فقط على خدمات المحمول ، حيث يتم دراسة مجموعة من الإجراءات لتحسين خدمات الإنترنت الثابت سيعلن عنها لاحقا. وأوضح أن المستخدم الراغب في التنقل من شركة لأخرى عليه التوجه لمركز خدمة عملاء الشركة المراد الانتقال إليها بصفته وشخصه وإثبات ملكيته للخط المراد تحويله، ثم القيام بملء استمارة طلب النقل ، وسيقدم له مركز خدمة العملاء للشركة المراد التحول إليها الشريحة الجديدة ، وستصله رساله خلال 24 ساعة فقط بنجاح تفعيل الخط على المشغل الجديد بنفس الرقم القديم لكن مع تغيير الكود للمشغل الجديد.

وأوضح الوزير أن فترة بقاء المستخدم مع المشغل الذي قام بالتحول إليه هي 4 أشهر ، وذلك لكى يتسنى له تقديم طلب جديد للانتقال لمشغل آخر ، وحتى يتيح للشركة تقديم أفضل مالديها لإرضاء العميل الجديد ، موضحا أن الفترة في الإجراءات القديمة كانت عام كامل.

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