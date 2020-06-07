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المقاولون العرب يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد طاهر لـ الزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:57 م
طاهر محمد
طاهر محمد
محمد جمال
كشف مسؤولي المقاولون العرب عن حقيقة توقيع نادي الزمالك مع نجم الذئاب والمنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر، للإنضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب فى تصريحات تليفونية عبر قناة صدى البلد:
"مستحيل يحدث ذلك، طاهر محمد طاهر مدد عقده مع المقاولون على بياض 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده".

وأضاف: "هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة، ويحاولون إفساد الكرة المصرية".
وكان طاهر محمد طاهر احد لاعبي المنتخب الأولمبي الذى حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد، ولكن لم يشارك بسبب الإصابة.

وشارك طاهر هذا الموسم مع المقاولون صاحب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري فى 6 مباريات.

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