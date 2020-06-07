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المخرج محمود محمود يستعد لتصوير فيلم "ماجدة"

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يستعد المخرج محمود محمود، لتصوير فيلم "ماجدة"، وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا .

 

وصرح المخرج محمود محمود فى تصريحات صحفية أن الفيلم  سيتم  تصويره فى فلسطين و مصر ودبى .

 

الفيلم بطولة حسين نخله ، يوسف العبيد ، سامح قابيل ، ابانوب عزت ، وجارى الإتفاق مع باقى الابطال، اتتاج سمير ابو النيل، تأليف وإخراج محمود محمود.

 

و كما يستعد المخرج محمود محمود لتصوير فيلم 'السيدة جولنار' معالجه سينمائيه لقصه 'مدرسه المغفلين' لتوفيق الحكيم وجارى الاتفاق والبحث علي فريق العمل إخراج محمود محمود ومدير التصوير محمد صالح. 

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمود محمود فيلم امرأة سمراء بطولة  يوسف العبيد ، أيه حلمى، قصيده الشعر للممثل والشاعر حسين نخله، تأليف وإخراج محمود محمود.

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