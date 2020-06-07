الصين وفرنسا تبحثان تعليق سداد ديون الدول الأكثر ضعفا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال نقاش مطول مع نظيره الصيني شي جينبينج أهمية تعليق سداد ديون الدول الأكثر ضعفا، الذي تم التوصل إليه في إطار مجموعة الدول العشرين.









ووفقا لـ"الفرنسية" ناقش الرئيسان إدارة الوباء العالمي والمساعدات لإفريقيا وملفي المناخ والتنوع البيولوجي، مشددين على ضرورة العمل المشترك بين الدولتين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.









وأضاف قصر الإليزيه أنه "خلال هذا التبادل تحدث ماكرون أيضا عن الوضع في هونج كونج"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، في وقت تواجه فيه الصين ضغوطا متزايدة من الدول الغربية للتخلي عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونج كونج.









وأعربت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا بشكل علني عن مخاوفها بهذا الشأن، ودعا دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني الثلاثاء بكين إلى التخلي عن هذا القانون.









ولفت ماكرون في معرض حديثه مع نظيره الصيني إلى "الدور المركزي والأساس لمنظمة الصحة العالمية"، وكذلك إلى أهمية المبادرة العالمية "اكت-ايه" حول التشخيص والعلاجات واللقاح ودعم الأنظمة الصحية.







