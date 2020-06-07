Advertisements

الإمارات تعلن شفاء 745 شخصا من فيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أجرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أكثر من 44,000 فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وجاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 38808 حالة.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 745 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 21806.

 

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تباعد اجتماعي الصحة الإماراتية الامارات

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ ساعة و 22 دقيقة

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة الإماراتية" تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

وزير الخارجية الإماراتي: حقوق الجميع "أولوية" في مكافحة كورونا

الصحة الإماراتية: تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استئناف الدراسة "عن بعد" بالإمارات غداً في جميع المدارس

مساعدات طبية من الإمارات إلى إقليم كردستان العراق لمواجهة "كورونا"

الإمارات ترسل مساعدات إلى دولة غانا الأفريقية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين