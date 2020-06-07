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ألمانيا تعتزم وضع استراتيجية لاستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الإجراءات، التي وافق عليها الائتلاف الحاكم للحد من تداعيات جائحة كورونا هي خليط من حزمة تحفيز اقتصادي تقليدية، وخطة تتطلع إلى المستقبل لأعوام عدة مقبلة.


وقالت إن حزمة التحفيز الاقتصادي التقليدية سيظهر تأثيرها خلال عامي 2020 و2021، مضيفة أنه كان من الضروري ضخ 50 مليار يورو في الحزمة المستقبلية ذات الأمد الطويل، لأن تغير المناخ والرقمنة سيغيران على نحو جذري سبيل الاقتصاد.


ووفقا لـ"الألمانية"، أوضحت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أن خطة التحفيز المستقبلية تضع في حسبانها استراتيجية لاستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وإصلاح المباني لتكون صديقة للبيئة والتحول إلى النقل الكهربي وتعزيز الجهود في المجال الرقمي.


وذكرت أن هذه الخطوات ما كانت لتصبح ممكنة من دون الإدارة الاقتصادية الجيدة للغاية خلال الأعوام الماضية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة إدخال ديون جديدة إلى الموازنة الآن، موضحة أن هذا يعني أيضا "أننا سنحتاج خلال الأعوام المقبلة مجددا إلى تطبيق موازنة مستقرة.


يذكر أن ألمانيا، التي تضررت بشدة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، عن خطة إنعاش تاريخية تتمثل في سلسلة إجراءات بقيمة 130 مليار يورو (146.52 مليار دولار) لتحفيز اقتصادها. ولا تقتصر هذه الخطة على دعم العرض عبر خفض رسم القيمة المضافة أو تأمين مساعدات جديدة للشركات، التي تواجه صعوبات، بل تهدف أيضا إلى دعم الطلب عبر تقديم مساعدات مالية للعائلات أو زيادة الإعانات لشراء سيارات كهربائية.


وبين الإجراءات، التي أعلنتها قبل أيام، خفض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 16 في المائة حتى 31 (ديسمبر) المقبل، وتحمل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محلية، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل، وخفض تكلفة الكهرباء للأفراد، كما ورد في الاتفاق، الذي يقع في 15 صفحة.


وينص الاتفاق على تسريع تجديد الأبنية في الأعوام المقبلة، إذ إنه يشجع، خصوصا على مد أنظمة تدفئة أكثر احتراما للمناخ في خطة ارتفعت قيمتها إلى 2.5 مليار يورو.

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