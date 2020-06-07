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مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع نسبتة 0.83%

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:44 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بدعم أغلب القطاعات القيادية أبرزها المواد الأساسية والبنوك والطاقة ، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.83% إلى مستوى 7267.86 نقطة ليربح نحو 60.08 نقطة، وجرى التعامل على 4.4 مليار ريال من خلال التداول على 225.87 مليون سهم موزعين على 216.2 ألف صفقة.


وتصدّر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية سهم جبسكو بنسبة 9.95%، تلاه سهم الأهلية بنسبة 9.94%، كما ارتفع أداء سهم نادك بنسبة 9.30% ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.09%، تلاه "الرياض ريت" بنسبة 1.78%، كما تراجع أداء سهم "ملكية ريت" بنسبة 1.27% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط تداولاً بسوق السعودية  36.91 مليون سهم، فيما تصدر الراجحي السيولة بنحو 397.034 مليون ريال.



وقطاعياً ، فقد ارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.85%، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، كما ربح قطاع الإتصالات بنسبة 0.21% ، وكان قطاع الأدوية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.36%، وإنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.65%.

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