مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع نسبتة 0.83%





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بدعم أغلب القطاعات القيادية أبرزها المواد الأساسية والبنوك والطاقة ، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.83% إلى مستوى 7267.86 نقطة ليربح نحو 60.08 نقطة، وجرى التعامل على 4.4 مليار ريال من خلال التداول على 225.87 مليون سهم موزعين على 216.2 ألف صفقة.









وتصدّر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية سهم جبسكو بنسبة 9.95%، تلاه سهم الأهلية بنسبة 9.94%، كما ارتفع أداء سهم نادك بنسبة 9.30% ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.09%، تلاه "الرياض ريت" بنسبة 1.78%، كما تراجع أداء سهم "ملكية ريت" بنسبة 1.27% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط تداولاً بسوق السعودية 36.91 مليون سهم، فيما تصدر الراجحي السيولة بنحو 397.034 مليون ريال.











