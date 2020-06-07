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مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 3.4 نقطة بختام أول جلسة في الأسبوع

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:40 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.27% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 698.5 ألف درهم.


 وتراجع  بسوق البحرين المالي اليوم ،  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.03% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، كما تراجعت أسهم شركة عقارات السيف، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي.
 

وعلي الجانب الأخر ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.93%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.99% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.94%.

 

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