مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 3.4 نقطة بختام أول جلسة في الأسبوع





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.27% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 698.5 ألف درهم.









وتراجع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.03% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، كما تراجعت أسهم شركة عقارات السيف، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي.





وعلي الجانب الأخر ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.93%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.99% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.94%.



