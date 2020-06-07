3 فئات أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بكورونا.. تعرف عليهم

كشفت عدد من الدراسات بشأن فيروس كورونا، عن أكثر الفئات المعرضة لمخاطر الإصابة بالوباء، وفقا لمتابعة الأطباء والعلماء ما يدور بشأن الفيروس الذي انتشر في كافة دول العالم، وأزعج حكومات تلك الدول.





وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز الفئات المعرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا حسب تلك الدراسات:





أصحاب فصيلة دم A





كشف دراسة أوروبية أن أصحاب فصيلة دم A الذي أصيبوا بفيروس كورونا كانوا بحاجة إلى الأكسجين أو وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي بنسبة بلغت 50 % أكثر من أصحاب فصائل الدم الأخرى، الأمر الذي يؤكد أن أصحاب تلك الفصيلة يعانون بشكل أكبر مع الفيروس.





وفي هذا الشأن، قال الدكتور أندريه فرانكي من فريق الدراسة إن أحدا لا يعرف سبب ارتباط فصيلة الدم A بارتفاع مخاطر ظهور أعراض شديدة للإصابة بعدوى كورونا، رغم أن دراسة صينية سابقة وجدت ذات الرابط.





المدخنين





وفي إطار آخر، كشفت دراسة بريطانية عن أن المدخنين في خطر أعلى من زيادة عبء الأعراض وأكثر عرضة للعلاج في المستشفى، حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكشفت الدراسات أن فيروس كورونا قادر بسهولة أكثر على التأثير على المدخنين بطريقة معينة لأن الإدمان على التدخين يؤدي إلى حدوث تغير في رئتي المدخنين، ويجعل الرئتين تنتجان بروتينا يطلق عليه اسم "ACE2" ويرتبط فيروس كورونا بشدة مع هذا البروتين ويستخدمه كمطية لدخول الخلايا البشرية.





مرضى ارتفاع ضغط الدم





وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الصين وإيرلندا وفي مجلة european heart journal الطبية، عن أن مرضى ارتفاع ضغط الدم المصابون بكورونا تكون احتمالية وفاتهم بالفيروس أكثر بمرتين من غيرهم.





وتدليلا على النتيجة السابقة التي أعلنت عنها، قالت الدراسة إن 4% من مرضى كورونا توفوا بسبب ارتفاع ضغط الدم مقارنة بما يزيد عن 1% من 2027 مريضًا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



