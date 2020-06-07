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3 فئات أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بكورونا.. تعرف عليهم
الأحد 07/يونيو/2020 - 03:40 م
أحمد القاسم
كشفت عدد من الدراسات بشأن فيروس كورونا، عن أكثر الفئات المعرضة لمخاطر الإصابة بالوباء، وفقا لمتابعة الأطباء والعلماء ما يدور بشأن الفيروس الذي انتشر في كافة دول العالم، وأزعج حكومات تلك الدول.
وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز الفئات المعرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا حسب تلك الدراسات:
أصحاب فصيلة دم A
كشف دراسة أوروبية أن أصحاب فصيلة دم A الذي أصيبوا بفيروس كورونا كانوا بحاجة إلى الأكسجين أو وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي بنسبة بلغت 50 % أكثر من أصحاب فصائل الدم الأخرى، الأمر الذي يؤكد أن أصحاب تلك الفصيلة يعانون بشكل أكبر مع الفيروس.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أندريه فرانكي من فريق الدراسة إن أحدا لا يعرف سبب ارتباط فصيلة الدم A بارتفاع مخاطر ظهور أعراض شديدة للإصابة بعدوى كورونا، رغم أن دراسة صينية سابقة وجدت ذات الرابط.
المدخنين
وفي إطار آخر، كشفت دراسة بريطانية عن أن المدخنين في خطر أعلى من زيادة عبء الأعراض وأكثر عرضة للعلاج في المستشفى، حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكشفت الدراسات أن فيروس كورونا قادر بسهولة أكثر على التأثير على المدخنين بطريقة معينة لأن الإدمان على التدخين يؤدي إلى حدوث تغير في رئتي المدخنين، ويجعل الرئتين تنتجان بروتينا يطلق عليه اسم "ACE2" ويرتبط فيروس كورونا بشدة مع هذا البروتين ويستخدمه كمطية لدخول الخلايا البشرية.
مرضى ارتفاع ضغط الدم
وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الصين وإيرلندا وفي مجلة european heart journal الطبية، عن أن مرضى ارتفاع ضغط الدم المصابون بكورونا تكون احتمالية وفاتهم بالفيروس أكثر بمرتين من غيرهم.
وتدليلا على النتيجة السابقة التي أعلنت عنها، قالت الدراسة إن 4% من مرضى كورونا توفوا بسبب ارتفاع ضغط الدم مقارنة بما يزيد عن 1% من 2027 مريضًا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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