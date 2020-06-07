شعبة الأدوية: الكمامة وغسل الأيدي العلاج الوحيد لكورونا حتى الآن

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتداء الكمامات أصبح إلزامي لجميع المواطنين نتيجة انتشار فيروس كورونا، منوهًا بأن الحكومة وضعت أولوية قبل فرض الكمامات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي بشن حملات تفتيش على الصيدليات للضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالمستلزمات الطبية، والمستلزمات مجهولة المصدر.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الحكومة وضعت تسعيرة استرشادية للمستلزمات الطبية ومن يخالفها يتم معاقبته قانونيًا، مشددًا على أنه تم إعادة النظر في هذا القرار وتم تعليقه لمدة شهرين، موضحًا أن وزارة الصناعة اجتمعت بوزارة الصحة لوضع مواصفات طبية لتصنيع كمامات قماش، ويتم تصنيعها حاليًا لطرحها في الأسواق بخمس جنيهات، ويمكن غسلها وإعادة استخدامها لمدة شهر.





وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا سوى ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمياه والصابون باستمرار، منوهًا بأنه يجوز تطهير الكمامة بالكحول قبل ارتداءها بفترة، وحال كونها يتم غسلها تغسل بالمياه والصابون افضل، مشددًا على ان وعي المواطنين سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.





تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



