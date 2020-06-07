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مؤشر سوق دبي المالي يصعد 4.6% في ختام تعاملات اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:34 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 4.60% رابحاً 93.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2133.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 394.3 مليون سهم محققة ما قيمته 496 مليون درهم من خلال تنفيذ 7069 صفقة لعدد 33 سهماً.

 وصعدت 9 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 5.77%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.82%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 4%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.20%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.
 
وارتفع 29 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.51%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.14%، فيما تراجعت 3 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 43.4 مليون ورقة بقيمة 118.6 مليون درهم.
 

 

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