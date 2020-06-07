Advertisements

صراع إنجليزي على نجم يوفنتوس

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:38 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي الشاب دانيلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي يكافح للمشاركة مع الفريق منذ وصول الإيطالي ماوريسيو ساري لقيادة الفريق وأن هذا الأمر جعل النجم الإيطالي يفكر في الرحيل.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن كلا من آرسنال وولفرهامبتون يرغبان في التعاقد مع النجم الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نجم الدفاع الإيطالي يكافح من أجل إقناع ماوريسيو ساري ولكنه لا يحظى بثقة المدير الفني الإيطالي، حيث أن روجاني خاض 7 مباريات فقط في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن روجاني يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من أمبولي وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 94 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدف وينتهي عقده في 2024.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس صراع انجليزي روجاني الاخبار الرياضية الإنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 19 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

صراع إنجليزي إيطالي على ضم نجم وسط آرسنال

صراع أوروبي شرس على نجم إنجليزي

صراع إسباني إنجليزي فرنسي على ديبالا

صراع إنجليزي شرس على نجم ريال مدريد

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن صفقة نيمار

صراع إنجليزي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام لضم نجم يوفنتوس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين