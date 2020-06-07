Advertisements

تصنيع 8 ملايين شهريا.. تحركات الدولة لتوفير الكمامة القماش للمواطنين

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:33 م
مدبولي
مدبولي
ياسمين مبروك
لا تزال تحركات ومساعي الحكومة المصرية، قائمة، لتصنيع الكمامات الطبية والقماشية، حيث تسعى لإنتاج 8 ملايين شهريًا كمرحلة أولى، خاصةً أنه لا تهاون في استخدامها، في إطار إجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" التي أعلنت عنها الحكومة.

تصنيع 8 ملايين كمامة شهريًا

وفي ضوء إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها الحكومة، فقد سارعت بالاتفاق على تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

وتقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة، بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

الأوقاف تنتج كمامات

وضمن مساعي الدولة، لتوفير الكمامات لمجابهة كورونا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات.

إرشادات للكمامات القماش

وهناك بعض الإرشادات التي أدلت بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قبيل ارتداء الكمامة القماش، لعل أهمها؛ غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية قبل استخدامها، مع ضرورة تغطية الأنف حتى أسفل الذقن وإحكام غلقها على الوجه والأنف والذقن، والتأكد من سهولة التنفس. 

كما أكدت على نزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا، بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا يجب أن تلبس أكثر من مرة قبل الغسيل، ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة. 

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كمامة قماش كمامات قطنية تباعد اجتماعي انتاج الكمامات المجموعة الوطنية الكمامات القماش

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 19 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 11 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بـ5 جنيهات وتستخدم 50 مرة.. تعرف على خطة الحكومة لتوفير الكمامات القماش

"التجارة والصناعة" تعلن إشتراطات إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش

"الصناعة" تبدأ تلقي طلبات إنتاج الكمامة القماش.. والتراخيص خلال ٢٤ ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

وزيرة الصناعة تبحث مع منتجي الغزل والنسيج استعدادات المصانع لإنتاج الكمامات

بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين