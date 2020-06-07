صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحاً 43.14 ليغلق عند مستوى 5065.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5507.27 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4195.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.21%، رابحاً 49.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4100.24 نقطة ، وتم التداول بختام التعاملات علي نحو 256.9 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتى عبر 9075 صفقة.









وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فميا تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.91%.

وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 19.14%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.64%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.61% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 6.87%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.59%.