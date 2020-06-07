Advertisements

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:00 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحاً 43.14 ليغلق عند مستوى 5065.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5507.27 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4195.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.21%، رابحاً 49.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4100.24 نقطة ، وتم التداول  بختام التعاملات علي  نحو 256.9 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتى عبر 9075 صفقة.


 وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فميا تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.91%.
 
وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة  ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 19.14%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.64%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.61% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 6.87%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.59%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

50 100

أخبار تهمك

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ أقل من ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قطاع "السلع الإستهلاكية "يصعد بمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام التعاملات

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

قطاع النفط يقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود بختام جلسة اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين