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موسييف للفنون الشعبية الروسية في قناة وزارة الثقافة المصرية أون لاين

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تعرض وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب فى التاسعة مساء الثلاثاء 9 يونيو حفلاً نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة الفنون الشعبية الروسية ايجور موسييف والتى تعد احد اعرق الفرق المتخصصة فى العالم ويضم عددا من التابلوهات الاستعراضية المبهرة التى تمثل مختلف حضارات وثقافة شعوب العالم .

 

الفرقة أسسها ايجور موسييف احد العارضين ومصممى الرقصات الرئيسيين بفرقة البولشوى عام 1936 حين طلبت منه الحكومة السوفيتية تنظيم أول مهرجان للفنون الشعبية الوطنية حيث نجح فى لفت الأنظار للرقصات الوطنية التقليدية وانطلق بعدها بفرقته ليقدم عروضا مميزة فى أكثر من 65 دولة .

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