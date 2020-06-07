صفقة الزمالك المنتظرة.. ماذا قدم حسام عاشور في ملاعب الساحرة المستديرة ؟

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي فوق وجهة حسام عاشور قائد الأهلي التاريخي الذي أعلن رحيله رسميا عن صفوف القلعة الحمراء بعد تاريخ طويل مكلل بالالقاب والأرقام القياسية.





توقف الدوري المصري الممتاز

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قرر إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في مصر ومن ضمنها الدوري الممتاز، منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.









عودة النشاط الرياضي في مصر

من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





حسام عاشور صفقة الزمالك المنتظرة

تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب حسام عاشور قائد الأهلي السابق من الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيله المثير للجدل عن القلعة الحمراء.





وكان قائد الأهلي أعلن خلافاه مع مجلس إدارة الأحمر بعد تدخل المستشار ترك آل الشيخ وزير الترفيه السعودي في أزمة الاعب لإقامة مباراة اعتزال، وهوا ما قوبل بالرفض من مجلس القلعة الحمراء الذي أعلن إنتهاء مسيرة المسمار مع الفريق وإزالة اسم مالك ألميريا الإسباني من القائمة الفخرية لرؤساء الأهلي.





أرقام حسام عاشور داخل الأهلي

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام كافة أرقام حسام عاشور لاعب وسط الأهلي التاريخي داخل جدران القلعة الحمراء على مدار مسيرة دامت قرابة الـ 17 عامًا داخل جدران النادي الأحمر.





- شارك حسام عاشور مع فريق الأهلي في 511 مباراة بمختلف المسابقات، كأكثر الاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في تاريخ القلعة الحمراء.





- شارك حسام عاشور في 156 مباراة في البطولات القارية الإفريقية مع الأهلي، كأكثر لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يحقق هذا الإنجاز وبفارق أكثر من 30 مباراة عن وائل جمعة أقرب الملاحقين.





- توج حسام عاشور بـ 36 بطولة مع الأهلي، وهو أكثر اللاعبين المصريين حملًا للبطولات ، وخامس اللاعبين حول العالم في التاريخ في قائمة جاء على رأسها الاعب البرازيلي داني الفيش.





- حصد حسام عاشور نجم وسط الأهلي التاريخي درع الدوري 12 مرة مع الفريق الأحمر ليعادل الاعب بمفرده رقم بطولات الزمالك في المسابقة المحلية، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري المصري.





- يعتبر حسام عاشور أصغر من حمل شارة القيادة في النادي الأهلي طوال تاريخه، بعمر 24 عامًا في موسم 2009-2010 أمام اتحاد الشرطة.





- شارك حسام عاشور في 11 مباراة ببطولة كأس العالم للأندية وهوا أكثر الاعبين مشاركة في تاريخ البطولة العالمية مع الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة.





- حقق حسام عاشور رقما قياسيا في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث توج بالأميرة السمراء في 5 مناسبات.

بطولات حسام عاشور مع الأهلي





وبالحديث عن بطولات القائد حسام عاشور مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فإن الحديث يحتاج لسرد طويل لأن أسطورة منتصف الميدان حصد 36 لقبا على مدار مسيرته داخل المستطيل الأخضر حيث جاءت الألقاب كالآتي:-





- بطولة الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة

- كأس مصر في 3 مناسبات

- كأس السوبر المصري في 10 مناسبات

- دوري أبطال أفريقيا في 5 مناسبات

- كأس الكونفدرالية الأفريقية في مناسبة وحيدة

- كأس السوبر الأفريقي في 5 مناسبات

- الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2006.











