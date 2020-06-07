سيد عبد الحفيظ يحذر نجوم الأهلي

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وفي سياق متصل، لم يُحسم مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن والذى توقف خلال شهر مارس الماضي من الاستمرار أو الإلغاء.





وكان النادي الأهلي متصدرا للبطولة وبفارق عن المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك، وعلى الرغم من ذلك يستبعد اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى، إصدار قرار بتتويج القلعة الحمراء باللقب فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم.





وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح فى تصريحات إذاعية منذ أيام، أنه من المستبعد اللجوء للجدارة الرياضية وهي إعطاء النادي الأهلي لقب البطولة فى حال عدم استمرارها.



