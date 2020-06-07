حجز متهم بتصنيع الكمامات من مواد مجهولة بأبو النمرس

أمرت النيابة العامة، بحنوب الجيزة، بحجز أحد الأشخاص، ٢٤ ساعة، لاستخدامه شقة سكنية كمصنع بأبو النمرس، لتصنيع الكمامات الطبية المجهولة المصدر، وعثر بحوزته عل كميات كبيرة من الكمامات، وذلك استغلالًا للظروف الراهنة ولتحقيق مكاسب غير مشروعة





وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.





وتعود بداية الواقعة، بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد داوود رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، باتخاذ الشقة سكنه مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبط المتحري عنه وبحوزته كميات كبيرة من الكمامات الطبية "معبأة تحت التجهيز"، مسدس شمع، كمية من رباط الكمامات، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.





وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد البيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.









وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.









بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.









بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.









وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.