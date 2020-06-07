رئيس المستلزمات الطبية يناشد المواطنين بعدم ارتداء كمامات الأطباء

ناشد الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، المواطنين بالابتعاد عن ارتداء الكمامات الطبية المخصصة للأطباء، موضحًا أن تكالب المواطنين على شرائها ادى لارتفاع في أسعار خامات تصنيعها.





وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن تكالب المواطنين على الكمامات ساهم في تشجيع مصانع بير السلم المنتشرة على تصنيع كمامات بإعادة التدوير واضافة بعض الكيماويات المضرة، مشددًا على أن الكمامة الطبية تستخدم في المجال الطبي ومع المخالطين لمصابي كورونا، ومع ضعاف المناعة فقط، بينما المواطن العادي الذي يتخذ الاحتياطات للوقاية من كورونا عليه ارتداء الكمامة القماش.





وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أن الكمامة الطبية تكون مضرة للمواطنين لكونها يجب ارتداءها 4 ساعات فقط، وبعد 4 ساعات يحدث تكاثف للملوثات والجراثيم داخل الكمامة وتصبح مضره للوجه والصدر، مشددًا على أن كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أكبر مراكز الأبحاث بها أكدت أن الكمامة القماشة مناسبة جدًا للمواطنين، منوهًا بأن وزارة الصناعة أصدرت مواصفات واشتراطات خاصة لتصنيع الكمامة القماش، ومن لم يستطيع شراءها يمكن تصنيعها في المنزل بقطعة "قماش من تي شيرت قديم طبقتين يتوسطهم طبقة كلينكس".





تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



