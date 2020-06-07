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كواليس إخلاء سبيل محامِ متهم بالاعتداء على ضابط في الدقهلية و"جنح المنصورة" تحدد جلسة النطق بالحكم

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أخلت محكمة جنح أول المنصورة، اليوم، سبيل محمد عبد المولى، المحامي المتهم بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء تواجده في كمين لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول، وحددت جلسة 14 يونيو الجاري للنطق بالحكم.

كانت المحكمة استمعت اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، إذ حضر نبيل عبد السلام عضو النقابة العامة ونقيب محامين دمياط ومحمد الغمري نقيب محامين جنوب الدقهلية وعدد من المحامين وطالبوا بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود واقعة لكسر الكمين.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة النجدة يفيد باقتحام محامي أحد الأكمنة ودهسه لضابط بالكمين عقب إيقافه لاختراقه الحظر، ما تسبب في إصابة الضابط بكسور، نًقل على إثرها لمستشفى المنصورة العام للعلاج، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

وتمكن ضابط قسم أول المنصورة من ضبط المحامي "محمد عبد المولى"، ٤٥ عاما فيما استمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذي قال إن المحامى حاول تصوير الكمين ورفض الضابط ذلك فدهسه المحامي أمام عدد من شهود العيان.

وأكد شهود العيان أن المحامى أصر على تصوير الكمين وحاول أحد الضباط منعه فقاد المحامي سيارته وانطلق بها بسرعة.

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