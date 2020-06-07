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لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:06 م
مارتينيز
مارتينيز
علي ماهر حلمي
حسم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي مصيره من الانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية واسبانية اليوم أن لاوتارو مارتينيز قال إنه يوافق على الانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكنه لا يزال يخطط للوفاء بوعده للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بتقديم أفضل ما لديه للإنتر وما زال يتطلع لتقديم كُل ما لديه للنادي إلى النهاية.

وأشارت تقارير أخري الي ان نادي برشلونة أبلغ نظيره نادي إنتر ميلان أنهم لن يدفعو الشرط الجزائي في عقد لاوتارو البالغ 111 مليون يورو حيث️ يُريد البارسا تقديم مبلغ كبير من المال بالإضافة إلي اللاعب جونيور فيربو وهو الخيار الأكثر احتمالا ويُقدر سعره بـ 40 مليون.

يذكر أن نادي برشلونة الاسباني قد وضع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي أبرز أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

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