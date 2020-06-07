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الجمعة.. حفل آمال ماهر على الهواء مباشرة من الأهرامات على MBC بدون جمهور

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:01 م
آمال ماهر
آمال ماهر
أحمد رمضان متولي

تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي Unplugged بدون حضور جماهيري من امام الاهرامات وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 12 يونيو 2020 وسيتم بث الحفل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" بالإضافة الي بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

 

ويعد هذا الحفل هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

 

يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

 

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

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