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٦٠٠ فيديو فى مسابقة "يموت جسمي .. ويعيش اسمي" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ٦٠٠ فيديو حتى الان من المسابقة الفنية للطلائع "يموت جسمي..ويعيش اسمي" والتى تمثلت فى المجالات الفنية (الغناء - التمثيل -الشعر - الرسم).

 

والجدير بالذكر ان المسابقة مستوحاه من قصة مسلسل الاختيار والتى تجسد قصة البطل الشهيد احمد المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وابطال كمين مربع البرث بسيناء .

 

تهدف المسابقة إلى  غرس حب الوطن والانتماء له، في نفوس النشئ في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن،  وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم  على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات كاذبه .

 

الجدير بالذكر ايضا بأن الشباب والرياضة بالقليوبية ستقدم الجوائز لافضل خمس فيديوهات بكل مجال بإجمالي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق  وجائزة خاصة للفيديو صاحب الأعلى لايك وشير عبر صفحتها على الفيس بوك .

 

 تقام برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية  ، وبإشراف الأستاذ هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية.

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