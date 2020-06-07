بأقراص مخدرة.. القبض على عاطلين في الصف

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة، من القبض على عاطلين حال استقلالهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بمركز الصف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف من القبض على عاطلين أثناء إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول، التامول"، 4 هاتف محمول، مبلغ مالى.





وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



