العراق: تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله بمنصب رئاسة أركان الجيش

أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأنه تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله بمنصب رئاسة أركان الجيش، خلفًا لعثمان الغانمي.

وتلاحق حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وحصر السلاح بشكل كامل فى يد المؤسسات العراقية النظامية بعيدا عن أى تشكيلات غير نظامية.

وقد أطلقت الحكومة العراقية، أوسع حملة عسكرية ضد تنظيم داعش منذ توليه منصبه في 6 مايو الماضي.

وذكرت الوكالة العراقية، أن الحملة التي تحمل اسم "أبطال العراق - نصر السيادة" وتدعمها طائرات التحالف الدولي، تهدف إلى ملاحقة خلايا داعش في محافظة كركوك والحدود الفاصلة بين هذه المحافظة ومحافظة صلاح الدين المجاورة.

وفي وقت سابق، قررت السلطات العراقية، تمديد حظر التجول الكامل لمدة أسبوع، ابتداء من يوم غد الأحد وإلى يوم السبت المقبل مع تشديد التطبيق بصورة دقيقة؛ للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقررت اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ختام اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحا بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل، مع فرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة أثناء أيام وساعات الحظر.