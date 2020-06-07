Advertisements

العراق: تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله بمنصب رئاسة أركان الجيش

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:51 م
العراق
العراق
وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأنه تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله بمنصب رئاسة أركان الجيش، خلفًا لعثمان الغانمي.

 

وتلاحق حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وحصر السلاح بشكل كامل فى يد المؤسسات العراقية النظامية بعيدا عن أى تشكيلات غير نظامية.

 

وقد أطلقت الحكومة العراقية، أوسع حملة عسكرية ضد تنظيم داعش منذ توليه منصبه في 6 مايو الماضي.

 

وذكرت الوكالة العراقية، أن الحملة التي تحمل اسم "أبطال العراق - نصر السيادة" وتدعمها طائرات التحالف الدولي، تهدف إلى ملاحقة خلايا داعش في محافظة كركوك والحدود الفاصلة بين هذه المحافظة ومحافظة صلاح الدين المجاورة.

 

وفي وقت سابق، قررت السلطات العراقية، تمديد حظر التجول الكامل لمدة أسبوع، ابتداء من يوم غد الأحد وإلى يوم السبت المقبل مع تشديد التطبيق بصورة دقيقة؛ للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19". 

 

وقررت اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ختام اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحا بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل، مع فرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة أثناء أيام وساعات الحظر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع العراقي العراق الدفاع العراقية

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 18 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ أقل من ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ 38 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مسؤول عراقي: سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق

العراق يسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

العراق: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق تقرر تمديد حظر التجول الكامل لمواجهة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين