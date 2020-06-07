Advertisements

في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
شاركت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، في إحياء يوم البيئية العالمي بمدينة سفاجا. 

وأكدت المغربي، حرص المدينة على حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة. 

وأوضحت أن إدارات البيئة والزراعة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية قاموا بتوفير 30 شجرة مثمرة تم زراعتها في محيط قصر ثقافة سفاجا ومقر التأمين الصحي. 

شاركت رئيس المدينة، يرافقها المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير في البحر الأحمر في غرس عدة شتلات من الأشجار المثمرة لإحياء اليوم العالمي للبيئة. 

وساعد اليوم العالمي للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منذ الاحتفال الأول عام 1974، على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي، وتطور اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة وشارك الملايين من الناس على مر السنين، مما ساعد على إحداث تغيير في عادات الاستهلاك لدينا، وكذلك في السياسة البيئية الوطنية والدولية.

وجاء اختیار التاريخ بمناسبة إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة في 5 يونیو لتوضیح المخاطر المحیطة بالبیئة، واتخاذ إجراءات سیاسیة وشعبیة للحفاظ عليھا.

- آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى الآن.

تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)
في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)
في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)
في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)
في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)
في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)

أخبار تهمك

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ 42 دقيقة

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ أقل من ساعة

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 18 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين