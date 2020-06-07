في يوم البيئة العالمي.. غرس 30 شجرة مثمرة بسفاجا (صور)

شاركت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، في إحياء يوم البيئية العالمي بمدينة سفاجا.





وأكدت المغربي، حرص المدينة على حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.





وأوضحت أن إدارات البيئة والزراعة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية قاموا بتوفير 30 شجرة مثمرة تم زراعتها في محيط قصر ثقافة سفاجا ومقر التأمين الصحي.





شاركت رئيس المدينة، يرافقها المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير في البحر الأحمر في غرس عدة شتلات من الأشجار المثمرة لإحياء اليوم العالمي للبيئة.





و ساعد اليوم العالمي للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منذ الاحتفال الأول عام 1974، على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي، وتطور اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة وشارك الملايين من الناس على مر السنين، مما ساعد على إحداث تغيير في عادات الاستهلاك لدينا، وكذلك في السياسة البيئية الوطنية والدولية.





وجاء اختیار التاريخ بمناسبة إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة في 5 يونیو لتوضیح المخاطر المحیطة بالبیئة، واتخاذ إجراءات سیاسیة وشعبیة للحفاظ عليھا.



