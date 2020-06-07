أستاذ فيروسات: ظهور علاج عالمي لـ"كورونا" خلال شهرين (فيديو)

قال الدكتور احمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن عقد القمة العالمية للقاحات يؤكد أننا في مازالنا في الجائحة العالمية التي تواجه العالم أجمع، لافتًا إلى أن هذه القمة شهدت لافتة طيبة بالاهتمام بلقاحات الأمراض الأخرى المدمرة وبشكل خاص للأطفال.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره عبر "سكايب" مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن منظمة الصحة العالمية هي القائد والموجه ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وتعلم مدى خطورة المرض من الترصد النشط الذي تقوم به، وتعلم مدى فاعلية اللقاحات الموجودة في العالم، مشيرًا إلى أن مصر لديها تجربة ناجحة في برامج التطعيمات الإجبارية التي حظت بإعجاب منظمة الصحة العالمية والجميع، فمصر من الدول الرائدة في مجال اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الاجبارية.





وتابع أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن فيروس كورونا أصبح قاتل ومدمر وأثر جدل واسع بين العلماء في جميع أنحاء العالم، والجميع يتكاتف لإنقاذ العالم بلقاح يظهر أمام الجميع، وهناك تجارب سريرية تتم على قدم وساق للوصول للقاح لفيروس كورونا، متوقعًا ان تحقق هذه التجارب نجاحات في بعض الدول الأوروبية خلال شهرين، معتبرًا أن الوصول للقاح إنقاذ حياة للعالم اجمع.





ونوه، بأن فيروس كورونا مرتبط بسلوكيات الفرد، ونحن نراهن على سلوكيات المواطن ووعيه في الحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالضوابط الوقائية من العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة مع غسل الأيدي جيدًا بالمياه والصابون الذي يعتبر طوق النجاة.

تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



