Advertisements

"روج لشخصية البلطجي".. إحالة دعوى تطالب بوقف أعمال محمد السبكي للمفوضين

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارًا بشأن دعوى وقف أعمال "السبكي" للإنتاج الفني لتحريضها على البلطجة.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى، ضد شركة السبكي للإنتاج الفني ووزير الإعلام بصفته، بطلب وقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراس القانوني فيها، وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني وزير الإعلام عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته.

وأضافت الدعوى، أن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، أما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من الأفلام التي جعلت ظاهرة "البلطجة" بطولة، وأظهرت البلطجي في دور البطل، بهذه التوليفة خرجت الكثير من الأعمال الفنية التي ازدهرت خلالها شخصية "البلطجي" بصورة حملت الكثيرين على الربط بين انحدار مستوى السلوكيات والجريمة العنيفة وبين انتشار سلوكيات مستنسخة من واقع ما ينتج عبر السينما المصرية.

وأوضح سمير صبري المحامي ومقيم الدعوى، لعل آخرها حادث محمود البنا المعروف إعلاميا "شهيد الشهامة" بعد قتله عن طريق 3 من الذين ينسخون بلطجة السينما في الواقع، كما أنتجت السينما العديد من الأفلام التي تجسد دمار الأخلاق والجنس والمخدرات، مثل عبده موتة، وقلب الأسد، والألماني، وغيرها من الأفلام التي لا تخلو من المشاهد الجنسية مثل "حلاوة روح".

وأردفت: ارتبطت هذه النوعية من الأفلام بالشركة المطعون ضدها الأولى والتي يرأسها المنتج محمد السبكي، كما يربط الكثير من النقاد بين هذه الأعمال وما يحدث بالشارع من عنف وجرائم وفساد أخلاق، ولعل جريمة مقتل الشاب المصري محمود البنا التي هزت الرأي العام مؤخرًا، أحد الأمثلة على ذلك الربط، حيث قتل الشاب على يد محمد راجح باستخدام "مطواة قرن غزال" بعد استياء المجني عليه من سلوك راجح تجاه فتاة، وقد عبر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الفن الهابط الذي انتشر في المجتمع والذي يحفل بصورة البلطجي والمتحرش في البطولة، مطالبين بمقاطعة الأعمال الفنية التي تنقل مفاهيم مغايرة للقيم الاجتماعية المصرية، خاصة في ظل انتشار جرائم مماثلة.

وأشارت الدعوى إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بوقف أعمال المنتج محمد السبكي وشركته يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد السبكي بوابة الفجر المفوضين الفجر

أخبار تهمك

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 18 ساعة

لاوتارو مارتينيز يحسم مصيره من الانتقال لصفوف برشلونة

منذ 43 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

منذ أقل من ساعة

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين