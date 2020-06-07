إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية.. ومشروع كامل لترميمها

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار: إن الوزارة أضاءت قباب مقابر الأسرة العلوية الأثرية الموجودة بالمنطقة.





وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن ذلك في إطار مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي تقوم به وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة.





وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، فإن مشروع الإضاءة تم بالتعاون مابين الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بالوزارة وبين مع منطقة آثار الإمام الشافعي.





وأوضح أن القباب يبلغ عددها سبع قباب، تتنوع ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، وجارٍ إعداد عدد من الدراسات تمهيدًا لطرح مشروع متكامل لترميم مقابر الأسرة العلوية.





الجدير بالذكر أن هذه المقابر والمعروفة باسم حوش الباشا تقع بمنطقة الامام الشافعي، وقام ببناءها محمد علي كمدفن له ولعائلته في عام 1816م، ولكنه لم يدفن بها ودفن بمسجده بالقلعة.



