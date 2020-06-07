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إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية.. ومشروع كامل لترميمها

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:49 م
القباب الثلاثة
القباب الثلاثة
حسام زيدان
قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار: إن الوزارة أضاءت قباب مقابر الأسرة العلوية الأثرية الموجودة بالمنطقة.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن ذلك في إطار مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي تقوم به وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة. 

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، فإن مشروع الإضاءة تم بالتعاون مابين الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بالوزارة وبين مع منطقة آثار الإمام الشافعي. 

وأوضح أن القباب يبلغ عددها سبع قباب، تتنوع ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، وجارٍ إعداد عدد من الدراسات تمهيدًا لطرح مشروع متكامل لترميم مقابر الأسرة العلوية.

الجدير بالذكر أن هذه المقابر والمعروفة باسم حوش الباشا تقع بمنطقة الامام الشافعي، وقام ببناءها محمد علي كمدفن له ولعائلته في عام 1816م، ولكنه لم يدفن بها ودفن بمسجده بالقلعة.

خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32 

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ  32612 حالة و1198 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية.. ومشروع كامل لترميمها
إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية.. ومشروع كامل لترميمها
إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية.. ومشروع كامل لترميمها
إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية.. ومشروع كامل لترميمها

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