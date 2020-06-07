رئيسة مدينة سفاجا: تطوير المجزر الآلي بتكلفة 12 مليون جنيه

قالت الدكتورة هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا: إنه جارٍ تطوير المجزر الآلي، وإنشاء صالة للذبح الحديث، حيث يجرى إنشاء خزان مياه وخزان حريق ومحطة معالجة ومبنى إداري ومحرقة وثلاث عنابر للذبح وتخصيص طريق للخدمة للخروج والدخول لفصل خروج اللحوم النظيفة واللحوم النفايات.

وتفقدت اليوم الأحد، برفقة المهندس حسني منصور علي، رئيس جهاز التعمير في البحر الأحمر، عملية تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بمدينة سفاجا.





وأضافت أن العملية تسير بخطوات ثابتة فمن المنتظر التسليم خلال أربعة أشهر، حيث تم رفع كفاءة وتطوير المجزر لخدمة أبناء المدينة.





ومن ناحيته، أوضح حسني منصور، أن مهندسي العملية سوف يعملوا على تطوير كل جزء من المجزر لإستغلال الأماكن للاستفادة بها، وإنشاء كافتيريا ومسجد وإنشاء حمامات للجزارين، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز التعمير ويقع المجزر علي مساحة 2850 مترا مربعا لخدمة أهالي سفاجا ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.





كما تفقدت رئيس المدينة عملية إنشاء المبنى الإداري لإدارة التموين لمتابعة أعمال إنشاء مبنى ومكاتب حديثة للمساهمة فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



