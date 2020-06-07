الكويت تعتمد خطة تحفيزية جديدة لدعم للشركات المتأثرة بكورونا

محافظ المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل قدم خطة تحفيزية جديدة لدعم قطاع الشركات تقوم الحكومة بموجبها بضمان 80% من القروض المقدمة للشركات المتاثرة بازمة كورونا.

القروض لها شروط حيث انه لا تستطيع الشركات استخدامها الا لتسديد الرواتب والايجارات والتكاليف التشغيلية التي اصبحت تمثل عباً عليها بسبب اغلاق الاعمال الذي فرضته اجراءات مواجهة الفيروس.

قال الشيخ صباح الحمد رئيس مجلس الوزراء في الكويت أن التعداد السكاني في بلده بلغ 4.8 مليون نسمه بحسب ما ذكرت "كونا".





وبين أن الكويتيين يمثلون 30 في المائة فقط من إجمالي السكان (1.45 مليون نسمة) مقابل 70 في المائة غير كويتين (3.35 مليون نسمة) مؤكدأ أن ذلك خلل كبير.



